Halle (Saale)/MZ - Arevik Petrosian hört aufmerksam zu. Es geht um ihre Zukunft. Die 33-jährige Ukrainerin sitzt gemeinsam mit Manuela Springer vor einem Computer im Jobpoint Halle. „Wir werden heute gemeinsam einen Lebenslauf erstellen“, erklärt die Integrationsfachkraft. „Den können Sie jederzeit für Bewerbungszwecke nutzen.“ Bewerbungen? Die habe sie bereits in ihrer Heimat geschrieben, so Petrosian. Doch weil sie sich ob der hier geltenden Regeln, zum Beispiel, ob ein Foto mit auf den Lebenslauf gehöre oder nicht, unsicher sei, nehme sie die Beratung gern in Anspruch.

Flucht vor dem Krieg

Arevik Petrosian stammt aus der Stadt Berdjansk in der Region Saporischschja. In der Ukraine hat sie Informatik studiert, anschließend an der Universität gearbeitet. Dann kam der Krieg. Und die junge Frau musste ihre Heimat verlassen, gemeinsam mit ihrem Sohn vor Tod und Zerstörung fliehen. Knapp zwei Jahre ist die Flucht nun bereits her. In der Zwischenzeit hat Petrosian Deutsch gelernt und kann die meisten Alltagsgespräche problemlos führen. Nur manchmal zückt sie das Handy, um eine Übersetzung nachzuschlagen. „Deutsch ist schwer“, gesteht sie und lacht. Ihr nächstes Ziel: Eine Anstellung finden. „Ich möchte in Deutschland bleiben und in der IT arbeiten.“

Ob Menschen in Deutschland arbeiten dürfen oder nicht, das hänge vom Aufenthaltstitel ab, erklärt Jan Kaltofen, Geschäftsführer vom Jobcenter Halle. Die Prüfung und Ausstellung eines solchen könne Wochen, Monate und in einigen Fällen sogar bis zu drei Jahre dauern. Nämlich dann, wenn ein Flüchtling beispielsweise keine Ausweispapiere vorweisen könne. Vereinfacht gesagt gelte: „Wer im Bürgergeldbezug ist, hat auch per se eine Arbeitsberechtigung“, so Kaltofen.

42 Prozent der Beschäftigungslosen in Halle haben einen Migrationshintergrund

Doch schaut man auf die Arbeitslosenzahlen, fällt ein Ungleichgewicht auf: Rund 42 Prozent der insgesamt etwa 19.000 Beschäftigungslosen in Halle haben einen Migrationshintergrund. Die Chance, die diese Situation biete, so Kaltofen, bestehe in der hohen Zahl potenzieller Arbeitskräfte. Andererseits sei die Berufsaufnahme jedoch gerade für Flüchtlinge mit Herausforderungen verbunden.

„Viele Menschen wollen arbeiten“, so der Leiter vom Jobcenter Halle, „und bringen in vielen Fällen auch gute Qualifikationen mit.“ Zwei Hürden seien allerdings die Sprache und die Anerkennung der mitgebrachten Berufsqualifikationen. Juristisch gesehen könne man zwar auch ohne Deutschkenntnisse arbeiten, wenn man einen entsprechenden Arbeitgeber fände, so Kaltofen. Um sich im Alltag und Betrieb verständigen zu können, brauche man die Sprache idealerweise allerdings schon.

Dass Menschen, die in der ersten großen Flüchtlingswelle ab dem Jahr 2015 nach Halle gekommen sind, heute lediglich eine Beschäftigungsquote von 21,2 Prozent aufweisen, damit ist Kaltofen nicht unzufrieden. „Integration braucht Zeit – nicht Tage und Wochen, sondern Monate und Jahre.“ Und er sieht Licht am Ende des Horizonts. „Die Beschäftigungsquote steigt über die Jahre kontinuierlich an.“ Für die Zukunft hat er zwei Wünsche. Zum einen eine schnellere Gleichstellung der im Ausland erworbenen Berufserfahrung. Und zum anderen „noch größeres Verständnis dafür, dass Menschen, die aus dem Ausland kommen, ein Gewinn für die Unternehmen sind und sein können“.

„Wahrscheinlich sind Sie dafür überqualifiziert“

Ob sie sich ihren Abschluss denn schon habe anerkennen lassen, fragt Manuela Springer die junge ukrainische Mutter. Ein Termin dafür sei bereits vereinbart, so Arevik Petrosian. Dann wenden sich beide wieder dem Lebenslauf und einem Jobangebot zu, das die 33-Jährige mitgebracht hat. Datenerfasserin, 30 bis 40 Stunden die Woche. Springer beäugt den Ausdruck. „Wahrscheinlich sind Sie dafür überqualifiziert“, stellt die Integrationsfachkraft fest, bietet jedoch an, die Bewerbung gemeinsam fertigzumachen.

Um die Zeit bis zur Anerkennung des Hochschulabschlusses zu überbrücken, sei das eine „super Stelle“, auch wegen der Option zur Heimarbeit, sagt sie der jungen Mutter. Mit einem Blick auf den Lebenslauf erklärt sie: „Ich denke, der Arbeitsaufnahme steht nichts im Weg.“