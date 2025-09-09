Das Christian-Wolff-Gymnasium wird einen Anbau erhalten. Wie der aussehen könnte, wurde nun im Modell gezeigt. Und schon im nächsten Jahr soll Baustart sein. Warum die Zeit drängt.

Der weiße Kubus ist der Modellentwurf für den Anbau am Christian-Wolff-Gymnasium in Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ - Das Christian-Wolff-Gymnasium in Halle-Neustadt braucht mehr Platz. Den soll es auch bekommen. Dem städtischen Gestaltungsbeirat hat der Architekt Peter Werner zu Wochenbeginn nun den Entwurf für einen Anbau präsentiert. Dabei ging es auch um Abstriche, die gemacht werden müssen, damit die Kosten im Rahmen bleiben. Rund 16 Millionen sind für den Bau laut Werner vorgesehen.