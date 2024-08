Christian Suffrian studierte in Halle, wurde Lehrer und trug eine riesige Sammlung von Insekten zusammen. Warum sie etwas Besonderes ist und was das mit Wischrobotern zu tun hat.

Halle (Saale)/MZ. - Da benötigt der Betrachter schon gute Augen oder besser noch eine Lupe, um zu erkennen, was sich in der höchstens einen halben Quadratmeter großen flachen Schublade befindet: Hunderte, vermutlich über tausend Präparate toter Käfer. Manche sind so groß wie der Nagel eines kleinen Fingers, ganz viele aber kleiner als der Nadelkopf, auf dem sie aufgespießt sind. Viele der Körper sind tiefschwarz, viele leuchten aber auch in kräftigem Blau, Grün oder Rot. Zu jedem Käfer gehört eine Registriernummer und ein kleines Namensschild, alles aufgeschrieben in winzig kleiner, aber immer akkurater Schrift.