Halle (Saale)/MZ. - Wenn die Paralympics-Athleten die Spiele in Paris gemeistert haben, treten in Halle möglicherweise Sportler der nächsten Auflage an: Am 11. und 12. September finden in der Saalestadt die Special Olympics Sportspiele Halle statt. Um die 200 Athleten mit geistiger oder mehrfacher Beeinträchtigung werden an den Start gehen, dazu als Tandem-Partner Sportler ohne Behinderung. Hinzu kommen Besucher, die außerhalb der Wettkämpfe an den „Sportspielen für alle“ teilnehmen können. Es geht um anspruchsvollen Sport, Freude an Bewegung, um Gemeinschaft und Inklusion, wie die Organisatoren ankündigen.

