In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 25. Januar ist ein Nachbar zu Gast, dem ein Buchstabe seinen Namen gibt.

Ein edler Nachbar in Halle mit einem weißen Fleck

Finde den Buchstaben, der diesem Mitbewohner seinen Namen gibt!

Halle (Saale)/MZ. - Ein neues Jahr, ein neuer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche Überraschungen.