„Nicht alles neu erfinden“- Wirtschaft und Politik wollen Kräfte für Initiative „anhalt+" bündeln

Köthen/Dessau/MZ. - Eine neue Unternehmerinitiative der regionalen Wirtschaft soll die Region Anhalt-Dessau-Wittenberg als attraktiven Lebens- und Arbeitsraum sichtbarer machen, Menschen für Anhalt begeistern sowie Zuzug und Rückkehr fördern. Das schreibt die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau in einer Presseinformation.