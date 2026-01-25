weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Initiative der IHK Halle-Dessau: „Nicht alles neu erfinden“- Wirtschaft und Politik wollen Kräfte für Initiative „anhalt+" bündeln

Eine neue Unternehmerinitiative der regionalen Wirtschaft soll die Region Anhalt-Dessau-Wittenberg als attraktiven Lebens- und Arbeitsraum sichtbarer machen. Was geplant ist.

25.01.2026, 09:00
Die Initiatoren (v. l.): Christian Tylsch (LR Wittenberg), Robert Reck (OB Dessau-Roßlau), Stefanie Schmidt-Pforte, Michael Schrodke, Elke Böckstiegel, Andy Grabner (LR Anhalt-Bitterfeld), Ralf Butzke.
Die Initiatoren (v. l.): Christian Tylsch (LR Wittenberg), Robert Reck (OB Dessau-Roßlau), Stefanie Schmidt-Pforte, Michael Schrodke, Elke Böckstiegel, Andy Grabner (LR Anhalt-Bitterfeld), Ralf Butzke. Foto: IHK/Uwe Köhn

Köthen/Dessau/MZ. - Eine neue Unternehmerinitiative der regionalen Wirtschaft soll die Region Anhalt-Dessau-Wittenberg als attraktiven Lebens- und Arbeitsraum sichtbarer machen, Menschen für Anhalt begeistern sowie Zuzug und Rückkehr fördern. Das schreibt die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau in einer Presseinformation.