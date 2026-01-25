weather schneeregen
Deutschland
Einsamkeit im Alter 15.000 Anrufe jährlich bei der Telefonseelsorge: Wie in Köthen und Wulfen Angebote gegen das Alleinsein geschaffen werden

27 Prozent der Anrufer der Telefonseelsorge sind einsam. Warum viele davon Senioren sind, es aber auch jüngere trifft – und welche Angebote es für Alleinlebende in Wulfen und Köthen gibt.

Von Ria Michel 25.01.2026, 09:00
Viele ältere Menschen vereinsamen oft, wenn sie einen Lebenspartner verlieren, das berufliche Umfeld wegbricht oder der Kontakt zur Familie fehlt.
Viele ältere Menschen vereinsamen oft, wenn sie einen Lebenspartner verlieren, das berufliche Umfeld wegbricht oder der Kontakt zur Familie fehlt. Foto: DPA

Köthen/MZ. - Freunde kommen zu Besuch, die Familie tauscht sich beim Abendbrot über den Tag aus und Paare machen auf der Couch einen gemeinsamen Fernsehabend: Gerade in den kalten Wintermonaten findet das Leben oft im privaten Raum statt. Doch was passiert, wenn kein Besuch kommt und auch keine Kinder mit am Esstisch sitzen? Dann wird für viele die Einsamkeit zum Problem.