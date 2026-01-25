27 Prozent der Anrufer der Telefonseelsorge sind einsam. Warum viele davon Senioren sind, es aber auch jüngere trifft – und welche Angebote es für Alleinlebende in Wulfen und Köthen gibt.

15.000 Anrufe jährlich bei der Telefonseelsorge: Wie in Köthen und Wulfen Angebote gegen das Alleinsein geschaffen werden

Viele ältere Menschen vereinsamen oft, wenn sie einen Lebenspartner verlieren, das berufliche Umfeld wegbricht oder der Kontakt zur Familie fehlt.

Köthen/MZ. - Freunde kommen zu Besuch, die Familie tauscht sich beim Abendbrot über den Tag aus und Paare machen auf der Couch einen gemeinsamen Fernsehabend: Gerade in den kalten Wintermonaten findet das Leben oft im privaten Raum statt. Doch was passiert, wenn kein Besuch kommt und auch keine Kinder mit am Esstisch sitzen? Dann wird für viele die Einsamkeit zum Problem.