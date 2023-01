Ein Besitzer hatte einen Baum durch Bauarbeiten so stark beschädigt, dass er gefällt werden musste. Der Grünen-Stadtrat Wolfgang Aldag fordert eine bessere Zusammenarbeit in den Behörden.

Die Linde in der Lafontainestraße wurde durch Bauarbeiten so stark beschädigt, dass sie gefällt werden musste.

Halle/MZ - Der Eigentümer des Grundstücks in der Lafontainestraße 20 muss vier Bäume nachpflanzen. Das hat ihm die Stadtverwaltung auferlegt, nachdem er einen großen Lindenbaum im vergangenen Jahr auf seinem Grundstück erst beschädigt und dann gefällt hatte. Wie die Verwaltung auf MZ-Nachfrage mitgeteilt hat, wurde bereits ein Baum auf dem Grundstück Herweghstraße 90 als Ersatz gepflanzt. Ein kleinkroniger Baum soll zudem auf dem Areal in der Lafontainestraße 20 stehen. Zwei weitere großkronige Laubbäume will der Eigentümer auf seinen anderen Grundstücken in die Erde setzen.