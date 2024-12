80. Todestag von Carl Wentzel Ehrung des Widerstandskämpfer gegen NS-Regime zu 80. Todestag

Vor 80 Jahren ist Carl Wentzel hingerichtet worden, weil er ein Gegner Hitlers war. In Vergessenheit ist der Teutschenthaler nich geraten. Noch heute wird an ihn erinnert. Beispielsweise auf dem Stadtgottesacker in Halle.