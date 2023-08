Halle (Saale)/MZ - Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) ist überzeugt, dass das 86. Laternenfest in Halle ein Erfolg wird. Es gebe eine große Erwartungshaltung. „Das Programm bietet eine Vielfalt, die wir so noch nie hatten. Im Mittelpunkt stehen die vielen Angebote für Kinder und Familien rund um die Saale. Hinzu kommen echte musikalische Höhepunkte auf den drei großen Bühnen auf der Peißnitzinsel Eund der Ziegelwiese. Sie bieten eine außergewöhnliche Bandbreite: Von klassischen Tönen, über Jazz und Pop bis zu harten Metal-Klängen ist alles dabei“, sagte Geier der MZ.

Ganz besonders freue er sich, dass die Bühnen Halle zum ersten Mal ihre Spielzeiteröffnung auf dem Fest präsentieren. „Alle Sparten sind dabei. Das ist Hochkultur zum Anfassen – nicht nur für Kenner. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit dieser Neuerung auch zahlreiche Neugierige anlocken werden.“

Die Bühnen Halle lassen sich nicht lumpen und rücken zur Spielzeiteröffnung mit großen Requisiten an. (Foto: Steffen Schellhorn)

Im Mittelpunt stünden aber die Menschen. Bei vielen Gesprächen habe er festgestellt, wie groß der Wunsch der Bürger sei, rauszukommen, sich zu treffen, mit Bekannten und im Freundeskreis eine schöne Zeit zu verleben, neue Menschen kennenzulernen. „Und genau das unterstützt die Stadt als Gastgeberin.“

In Zeiten, in denen sich Kommunikation vermehrt ins Digitale und damit auch ins Anonyme verlagere, in denen immer öfter nicht mit-, sondern übereinander gesprochen werde, liege in der Begegnung der vielleicht größte Wert, den ein Volksfest wie das Laternenfest haben können.

Deshalb sei sein größter Wunsch: „Kommen Sie vorbei. Gehen Sie auf Menschen zu und freuen Sie sich auf viele spannende Begegnungen und Angebote. Genießen Sie das Miteinander und das gemeinsame Feiern.“