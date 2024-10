Drei Stadtteile in einem - Wie Sozialarbeit in Halle-Neustart funktioniert

Halle (Saale)/MZ. - Gute 15 Jahre ist es her, dass Udo Hindtsche den Ort seiner Kindheit und Jugend zum letzten Mal gesehen hat. So richtig weg aus Halle-Neustadt ist er nun schon seit mehr als drei Jahrzehnten, seit 1989, als er noch vor dem Mauerfall über Ungarn in den Westen gegangen ist. Wie es um Halle im Allgemeinen und um Neustadt im Besonderen steht, interessiert ihn aber nach wie vor. Deshalb ist der Wahl-Hamburger gerade in der Stadt zu Gast und mit ihm zehn weitere Teilnehmer der Bildungsreise „Halle (Saale). Eine Stadt schafft Zukunft.“