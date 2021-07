Drei mobile Impfzentren in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Corona-Lage ist in Halle weiterhin entspannt. Ein einziger Patient wird derzeit im Krankenhaus auf der Intensivstation wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt, wie die Stadt am Montag meldet. Die von der Stadt mitgeteilte Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 4,19 und liegt damit deutlich unter dem Bundesdurschnitt, aber über dem Landesdurchschnitt. Für Sachsen-Anhalt meldet das RKI am Montag eine Inzidenz von 2,8, für ganz Deutschland 14,3.

Beim Impfen geht es in der Saalestadt voran. Die Zweit-Impfquote liegt laut Stadt bei 53,8 Prozent. Derzeit ist das Impfen auch an einer von drei mobilen Impfstationen möglich: Auf dem Uni-Platz, auf dem Campus der Kunsthochschule und beim Globus in der Dieselstraße (je 10 bis 15 Uhr). Außerdem ist das Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße weiterhin geöffnet.