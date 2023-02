Karnevalisten brechen nach Unfall ihren Umzug ab. Was bisher bekannt ist.

Drama bei Karnevalsumzug: Frau zu Rosenmontag in Halle schwer verunglückt

Rosenmontag in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ - Blauer Himmel und Sonnenschein, beste Stimmung und dann das: Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist Sachsen-Anhalts größter Karnevalsumzug am Montag vorzeitig beendet worden. In der Burgstraße war eine junge Frau, die dem Vernehmen nach zum Landsberger Spaßverein gehört, unter einen in dem Umzug mitfahrenden Lkw geraten und von dem Mottowagen überrollt worden. Die 21-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.