Doppelmord auf Teneriffa: So lebte die Familie in Halle

Fast drei Jahre nach dem furchtbaren Verbrechen wühlen die Ereignisse Freunde der Familie aus Halle noch immer auf. Mutter und Söhne waren beliebt. Das Auto des Opfers steht noch immer am Flughafen.

Halle (Saale)/MZ - Ostersonntag 2019 sitzt Silvia H. bei Freunden in der Küche. Am nächsten Tag will sie mit ihren beiden Söhnen Jakob (10) und Jonas (7) vom Flughafen Leipzig-Halle auf die spanische Insel Teneriffa fliegen und den Vater der gemeinsamen Kinder besuchen. „Sie hat erzählt, dass ihre Mutter gesagt hatte, dass sie nicht fliegen solle. Die Mutter hatte Angst“, erinnert sich ein Bekannter gegenüber der MZ.