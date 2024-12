Super Flu sind auf den Dancefloors in aller Welt unterwegs, haben aktuell einen Mega-Hit auf Youtube. Ihr beliebtes Glühwein-Event haben die beiden DJs nun aufgrund der Ereignisse in Magdeburg abgesagt.

Erstmals sollte der Uni-Campus Location sein für den „Super Flüwein“, zu dem Mathias Schwarz (l.) und Feliks Thielemann am Sonntagabend einladen wollten. Aufgrund der Ereignisse in Magdeburg haben die DJs das Event abgesagt.

Halle (Saale)/MZ. - Alle Jahre wieder – legen Feliks Thielemann und Mathias Schwarz kurz vor Weihnachten in ihrer Heimatstadt auf. Seit 2018 machen die beiden DJs, die unter dem Namen Super Flu auf den Dancefloors in aller Welt gefeiert werden, zum Jahresende ihren Fans in Halle – und seit vergangenem Jahr erstmals auch in Magdeburg – mit ihrer Einladung zum „Super Flüwein“ eine Riesenfreude. Kunststück: In der Saalestadt, ja selbst in der Region sind die international gefragten Künstler eher selten zu erleben.