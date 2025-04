Im „Krug zum Grünen Kranze“ wird am Sonntag Livemusik serviert, dazu Leckeres vom Grill. Was der besondere Clou für Besucher des Events ist.

Halle (Saale)/MZ. - „Wochenend’ und Sonnenschein“ – was kann es in Abwandlung eines klassischen Dixieland-Titels Schöneres geben, als am Fluss zu sitzen und Livemusik zu genießen? Am kommenden Sonntag geht das. Wo? Im „Krug zum Grünen Kranze“. Inhaber Thorsten Erlen und sein Team laden bereits im neunten Jahr zu Live-Dixie in den malerisch gelegenen Biergarten auf der Kröllwitzer Saale-Seite mit herrlichem Blick hinüber zur Burg Giebichenstein.