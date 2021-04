Disziplinarverfahren gegen OB Wiegand erweitert

Halle (Saale) - In der Impfaffäre um Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) hat das Landesverwaltungsamt das Disziplinarverfahren gegen den OB erweitert. Wie die Kommunalaufsicht in einem internen Schreiben an den Stadtrat erklärt, stehe Wiegand im Verdacht, ein Dienstvergehen begangen zu haben. So wirft die Behörde dem OB vor, die Einberufung der Stadtratssitzungen am 12. Februar, 15. März sowie 7. April nicht vorbereitet zu haben oder veranlasst zu haben, dass die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Linke) nicht unterstützt wird.

Zudem soll Wiegand ein Gutachten, das er selbst in Auftrag gegeben hatte, sowie weitere Gutachten über das OB-Büro verschickt haben. Der OB habe damit für die Wahrnehmung seiner eigenen persönlichen Interessen als Beamter die Mittel und das Personal der Stadt genutzt. Zudem soll Wiegand den Beigeordneten René Rebenstorf angewiesen haben, die internen Disziplinarverfahren gegen die Beigeordneten Egbert Geier, Judith Marquardt und Katharina Brederlow unverzüglich einzustellen. Die drei Beigeordneten hatten sich ebenfalls vorzeitig impfen lassen.

Schwere Vorwürfe gegen den OB

Zudem geht das Landesverwaltungsamt auf den Zwischenbericht der Staatsanwaltschaft Halle ein. Die Justiz ermittelt wegen des Impfskandals gegen Wiegand und hatte Anfang April schwere Vorwürfe gegen den OB erhoben. So soll Wiegand veranlasst haben, dass ein wahrheitswidriger Vermerk zum Umgang mit Impfstoffresten am 4. Februar angefertigt und auf den 5. Januar zurückdatiert werden sollte. Zudem soll der OB selbst oder seine Büroleiterin das Prototoll der Sitzung des Katastrophenschutzstabs am 5. Januar nachträglich einen Monat später wahrheitswidrig verändert haben.

Der Stadtrat hatte Wiegand am 7. April auf einer Sondersitzung mit sofortiger Wirkung die Ausübung seiner Dienstgeschäfte untersagt. Gegen den Stadtratsbeschluss ist der 64-Jährige mit einem Eilantrag vor das Verwaltungsgericht gezogen. Mit einer Entscheidung des Gerichts wird im Mai gerechnet. (mz)