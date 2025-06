Was wird bei Finsterwalder eingelagert, das so bedrohlich ist, dass sich das Logistikunternehmen gegen die Erweiterung des Golfplatzes zum Ferienressort wehrt? Die MZ war vor Ort.

Dieses Gefahrgut lagert Finsterwalder in Halles Osten

Blick in das Gefahrgutlager von Finsterwalder: Durch die Menge der Stoffe werden die Produkte oft erst gefährlich.

Halle (Saale)/MZ - Etwa 500 Meter ist das mächtige Lager von Finsterwalder an der Europachaussee lang. Gelagert und kommissioniert wird so ziemlich alles, was es auch im Handel zu kaufen gibt: beispielsweise palettenweise hochprozentiger Alkohol für Kreuzfahrtschiffe. Doch bei Finsterwalder sind auch andere Produkte und Stoffe verstaut: Lösungsmittel, Chemikalien aus Schkopau und Leuna oder Pflanzenschutzmittel. Sind sie der Grund, watum ein Ferienpark nicht kommen darf?