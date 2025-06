Aschersleben/MZ - Nach 35 Jahren als selbstständiger Bauplaner beendet Peter Schaltke seine berufliche Laufbahn – zumindest zum Teil. Der 70-Jährige hat sein Bauplanungsbüro in Aschersleben Anfang Juni geschlossen – rund dreieinhalb Jahrzehnte nach dem Start in die Selbständigkeit. Ganz ohne Arbeit will er aber nicht sein: „So ganz aufhören kann ich nicht“, sagt er. Als gerichtlich bestellter Sachverständiger will er noch fünf weitere Jahre tätig bleiben.

