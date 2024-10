Der Hallesche FC spielt am Samstag gegen Jena. Viele Zuschauer werden zum Ost-Duell erwartet. Um die sichere An- und Abreise aller Fans zu gewährleisten, ergreift die Polizei Maßnahmen.

Diese Straßen in Halle sind beim HFC-Heimspiel am Samstag gesperrt

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei in Halle kündigt für das kommende Heimspiel des Halleschen FC am kommenden Samstag, 5. Oktober, Verkehrseinschränkungen an. Mit entsprechenden Einsatzmaßnahmen soll eine friedliche An- und Abreise aller Besucher des Spiels gewährleistet werden, heißt es.