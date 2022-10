Diese Douglasie ist Halles Weihnachtsbaum für den Weihnachtsmarkt

Am 9. November wird der über 25 Meter hohe Baum gefällt, Dann wird eine Spezialfirma die 50 Jahre alte Douglasie vom Rosengarten zum Marktplatz bringen.

Noch steht die Douglasie am Rosengarten.

Halle (Saale)/MZ - Ist das Halles bisher größter Weihnachtsbaum? Noch steht die über 25 Meter hohe Douglasie in einem Vorgarten am Rosengarten doch am 9. November wird die Säge angesetzt und der Baum gefällt.

Dann wird eine Spezialfirma den etwa 50 Jahre alten Baum auf einem Tieflader vom Rosengarten zum Marktplatz bringen. Dort wird er dann Weihnachtlich geschmückt.

Der 82-jährige Besitzer der Douglasie berichtete der MZ das er den Baum vor 50 Jahren selber gepflanzt hat und als Ersatz einen neuen Baum anpflanzen wird.

Wird der Baum auch hell erleuchten?

Ob der Baum auch hell erleuchten darf ist noch ungewiss, die Stadt arbeitet wegen der Energiekrise an einem Stromsparkonzept rund um den Weihnachtsmarkt.

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am 22. November, dann werden sich bis zu 120 Weihnachtsgeschäfte auf dem Marktplatz präsentieren. Bis zum 23. Dezember wird der Weihnachtsmarkt dann täglich geöffnet sein.