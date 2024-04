Halle (Saale)/DUR. - Die Polizei in Halle ist nach einem Diebstahl auf der Suche nach zwei Männern. Die beiden unbekannten Täter sollen am 28. Februar 2023 gegen 18 Uhr aus einem in der Blücherstraße abgestelltem Auto eine schwarze Ledertasche geklaut haben, heißt es.

Mit der in der Tasche befindlichen Geldkarte hob einer der Täter laut Polizei noch am gleichen Tag um 19.21 Uhr und 19.23 Uhr Geld an einem Geldautomaten in der Diesterwegstraße in Halle ab. Dadurch sei ein Schaden von insgesamt 1.000 Euro entstanden.

Das Amtsgericht Halle habe nun die Veröffentlichung der Fotos der Überwachungskamera per Beschluss angeordnet.

Nach Diebstahl in Halle: Polizei sucht mit Foto nach einem der Täter

So sieht einer der beiden gesuchten Männer in Halle aus. Foto: Polizei Halle

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Täters machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/2242000 bei der Polizei in Halle zu melden.