War es ein Zufallsfund? In einer Garage in Landsberg war ein Porsche abgestellt. Als unbekannte Diebe auf das Gelände mit der Garage einbrachen, klauten sie nicht nur Werkzeug und Baugeräte. Sondern sie nahmen das Luxusauto auseinander.

30.000 Euro Schaden an Luxusauto

Landsberg/MZ. - Etwa 30.000 Euro Schaden sind an einem Porsche entstanden, nachdem Unbekannte das Auto in einer Garage in Landsberg (Saalekreis) zerlegt und einen Großteil der Karosserieteile und Elektronik des Fahrzeugs gestohlen haben. Das berichtet das Polizeirevier Saalekreis.

Zwischen dem 8. August und diesem Donnerstag, dem 22. August, hätten sich die Täter laut Polizei Zugang zu umzäunten Gelände verschafft. Auf diesem Gelände gebe es mehrere Garagen. Darin befindliche Baugeräte und Werkzeuge entwendeten die unbekannten Täter. In einer der Garagen war der Porsche Cayenne abgestellt. Die Täter zerlegten das Luxusauto und entwendeten einen Großteil der Karosserieteile und Elektronik des Fahrzeugs. Es entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Das Polizeirevier Saalekreis sicherte Spuren und leitet strafrechtliche Ermittlungen ein.