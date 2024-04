Die Vierte Sekundarschule in Heide-Nord wird wohl umgewandelt

Neue Schule in Halle

In dieses Schulgebäude in Heide-Nord soll bald die vierte Sekundarschule einziehen.

Halle/MZ. - Die Stadtverwaltung hat ihre Pläne für die neue Sekundarschule in Heide-Nord (4. Sekundarschule Grasnelkenweg) weiterentwickelt. Das Projekt steht aktuell allerdings noch auf wackeligen Füßen. Offen ist, ob die erforderliche Mindestanzahl an Schülern erreicht wird, damit die neue Schule überhaupt in diesem Sommer eröffnen kann. Außerdem wird sie wohl sowieso nicht lange als Sekundarschule Bestand haben. Schon im nächsten Jahr soll die Umwandlung hin zu einer Gemeinschaftsschule angestoßen werden.