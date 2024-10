Während Magdeburg und die Landesregierung „Einstellungsstopps“ in ihren Verwaltungen verhängt haben, bleibt man im halleschen Ratshof weiter auf Wachstumskurs.

Nach Einstellungsstopp in Magdeburg und Landesverwaltung

Blick auf den halleschen Ratshof: Die Stadtverwaltung will weiterhin neue Mitarbeiter einstellen.

Halle (Saale)/MZ. - Halle soll wachsen. Das gilt nicht nur für die Fläche der Stadt, die sich manche Kommunalpolitiker größer wünschen, sondern vor allem für die Zahl der Verwaltungsmitarbeiter. Halle stellt sich offensichtlich gegen den Trend. Einen „Einstellungsstopp“, wie ihn die Stadt Magdeburg und die Landesverwaltung erklärt haben, gibt es in Halle auch in Zukunft nicht. Im kommenden Jahr sollen mehr als 300 Stellen an unterschiedlichen Standorten der Stadtverwaltung neu besetzt werden.