Ingrid Petrahn (l.) hat der Reporterin Luisa König erzählt, was ihr an Neustadt besonders gefällt.

Halle/MZ. - Grüne Flächen, gute Anbindungen in die Innenstadt und eine Infrastruktur, die keine Wünsche übrig lässt – fragt man Neustädter, was sie an ihrem Stadtviertel am meisten schätzen, sind das die häufigsten Antworten.

Doch die MZ will noch mehr wissen. Zur Feier von 60 Jahren Neustadt wird am 15. Juli eine große Sonderbeilage erscheinen. Dafür suchen wir 60 Menschen, die uns kurz erzählen, warum sie Neustadt mögen. Diese Gesichter werden in der Beilage auf einer Panoramaseite abgedruckt und damit zu Zeitzeugen für spätere Generationen.

Jürgen Neubauer ist einer von ihnen. Seit 1967 lebt der Rentner in Neustadt. „Als ich hergezogen bin, waren überall Baustellen und viel Dreck“, erinnert der Rentner sich. Das hat sich mittlerweile geändert. Die schönen begrünten Anlagen gefallen ihm mit am meisten. Und auch in seiner Wohngegend fühlt er sich wohl. Ingrid Petrahn sieht das ähnlich. Seit mehr als 50 Jahren lebt die Rentnerin in dem Stadtteil – ein Umzug kommt für sie nicht in Frage, denn Neustadt ist längst ihre Heimat geworden. Die 76-Jährige schätzt die ruhigen Orte. „Man hat erlebt, wie alles aufgebaut wurde“, erzählt sie und zeigt auf den Hodscha-Nasreddin-Brunnen direkt vor dem Neustadt Centrum. Und auch das Kino und die Wanderwege sagen ihr zu.

Wenn auch Sie in Neustadt wohnen oder dort arbeiten und uns erzählen möchten, was Sie am meisten mögen, kommen Sie montags bis freitags zwischen 11 und 16 Uhr in unser Gläsernes Büro im Neustadt Center. Dort werden Sie fotografiert.