Die Party zum Laternenfest nimmt Fahrt auf

Hallenser machen die Nacht zum Tag an den Bühnen. Der Streik der Havagmitarbeiter ist beendet und Laternenfestbesucher können wieder den Nahverkehr nutzen. Was man heute nicht verpassen sollte.

Halle (Saale) - Na bitte: Während das Laternenfest aufgrund der Unwetterwarnung und des Streiks der Havagmitarbeiter zur Eröffnug am Freitagnachmittag eher dünn besucht war, ging in der Nacht an der Peißnitzbühne die Party richtig ab. Zahlreiche, vor allem junge Hallenser, feierten dort ab mit jeder Menge Live-Acts. Die Nacht sei bis auf eine Schlägerei, die eine Inhaftierung zur Folge hatte, ruhig verlaufen, so ein Polizeisprecher.

Entenangeln, Laternenumzug und Hochseilshow beim Laternenfest in Halle

Am heutigen Samstag ist in dem umfangreichen Programm für jeden etwas dabei. Um 11 Uhr beginnt die SAW-Einschulungsparty an der Peißnitzbühne. Angehende Studenten können sich beim Welcome-Day bis 15 Uhr an der hallesaale-Lounge auf der Ziegelwiese Tipps abholen und Stadtrundfahrten machen. Um 15 Uhr wird Bürgermeister Egbert Geier an der Fontäne die Siegerenten beim etwas abgewandelten Entenrennen angeln. Auch die Hochseilshow der Geschwister Weisheit auf der Ziegelwiese um 16 und 20 Uhr ist ein Tipp. Um 17 Uhr beginnt das traditionelle Fischerstechen, dieses Mal am Saaleufer an der Würfelwiese. Dort startet auch um 18.30 Uhr der Laternenumzug, der dann über das Neuwerk bis zur Ziegelwiese geht. Radio Brocken lädt ab 20 Uhr zur Partynacht an die Bühne Ziegelwiese mit Topstar Marc Terenzi. Um 21 Uhr ist auf der Fontänenbühne nochmals das sehenswerte Feuerwerkstheater „Versailles reloaded“ auf dem Programm.

Zusätzliche Straßenbahnen und Busse fahren zum Laternenfest

Nach dem Ende des Streiks fahren nun am heutigen Samstag zusätzliche Straßenbahnen der Havag: Die Linien 5E und 8E fahren zusätzlich, außerdem werden mehr Busse und Bahnen eingesetzt, teilt die Havag mit. Am Samstag fährt die Zusatzlinie 8E ab ca. 11 Uhr ebenfalls zwischen Kröllwitz, Burg Giebichenstein, Mühlweg zum Marktplatz und weiter als Linie 5E in Richtung Heide-Universitätsklinikum. Fahrgäste können die Linie 8E in Richtung Kröllwitz ab Steig C auf dem Marktplatz nutzen. Die Zusatzlinie 5E fährt ab ca. 11 Uhr zwischen Heide-Universitätsklinikum, Rennbahnkreuz, Marktplatz und weiter als Linie 8E in Richtung Kröllwitz. Die Einsatzzeit der Linie 8 wird verlängert bis 2 Uhr.