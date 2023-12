Von Senioren für Senioren: Das Miteinander wird in der Landseniorenvereinigung Halle-Saalkreis großgeschrieben, vor allem bei Ausflügen.

Die Landseniorenvereinigung kümmert sich um Senioren in Halle und dem Saalekreis

Schwoitsch/MZ - Ein Besuch im Bundestag in Berlin, eine Ausfahrt in die Semperoper nach Dresden oder eine Flurfahrt in Liederstädt – für die Mitglieder der Landseniorenvereinigung Halle-Saalkreis wird es nie langweilig. Und erst recht nicht für die Vorsitzende Marlies Großmann.