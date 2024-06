Krankheit und Hilfe Die Kraft der Gemeinschaft: Was diese Selbsthilfegruppen in Halle besonders macht

Über 250 Selbsthilfegruppen gibt es in Sachsen-Anhalt. Einige davon haben sich am Donnerstag auf dem Marktplatz in Halle vorgestellt. Was Teilnehmer bei den Treffen erwartet.