Die Bürgermeisterwahl in Wettin-Löbejün geht in die zweite Runde. Während es für die Favoriten spannend bleibt, haben andere ihr Ziel nicht erreicht. Sie berichten über die Stimmung danach.

Die Kandidaten gehen in eine Stichwahl

Markus Petzold (l.) und Jens Franke ziehen im Kampf um das Bürgermeisteramt in die Stichwahl.

Wettin-Löbejün/MZ. - Wird es der Rechtsanwalt mit Wettiner Wurzeln oder doch eher der Schulentwicklungsplaner mit seinen harten Fakten? Der Frage müssen sich die Einwohner Wettin-Löbejüns stellen und am besten innerhalb der nächsten drei Wochen eine Antwort finden. Denn am 10. November findet die Stichwahl statt, für die sich die beiden Bürgermeisterkandidaten Jens Franke und Markus Petzold am vergangenen Sonntag qualifiziert haben.