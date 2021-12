Die Inzidenz steigt in Halle weiter an

Im Diakonie Krankenhaus in Halle werden jeden Tag die Mitarbeiter getestet.

Halle (Saale)/MZ - Die Corona-Zahlen sind in Halle weiter auf dem Vormarsch. Die Sieben-Tage-Inzidenz steht am Dienstag bei 728,53. Im Vergleich zum Montag ist sie laut Gesundheitsamt um 32,68 gestiegen. 303 Neuinfektionen wurden registriert, das sind 78 mehr als noch am Dienstag der vergangenen Woche. 3.889 Hallenser gelten aktuell insgesamt als infiziert, das ist ein neuer Höchststand seit Beginn der Pandemie.

Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern steigt weiter an. Sieben neue Fälle wurden stationär aufgenommen, sodass nun aktuell 138 Menschen mit Covid-19-Symptomen behandelt werden. 36 davon liegen auf der Intensivstation.

Am Dienstag wurde auch ein weiterer Todesfall bekannt, der ursächlich auf eine Coronainfektion zurückzuführen ist. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 sind somit insgesamt 159 Menschen in Halle an einer Corona-Infektion gestorben.

Bei Kontrollen der Sicherheitskräfte wurden am Dienstag keine Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt. Unter anderem zwei Geschäfte, drei Veranstaltungen und mehrere Parks und Treffpunkte waren kontrolliert worden.