Halles Brandbekämpfer haben die einzige Motorradstaffel in Sachsen-Anhalt. Welche Einsätze das Team fährt und welche Vorteile die schnelle Eingreiftruppe gerade auf Autobahnen hat.

Die Ersten an der Unfallstelle: Feuerwehr Halle setzt auf Motorradstaffel

Halle (Saale)/MZ - In der neuer Feuerwache in Büschdorf schrillt der Alarm. Einsatz auf der Autobahn. Ein Unfall. Draußen schüttet es wie aus Eimern. Hendrik Sickert spricht mit der Leitstelle in Neustadt, dann steht die Entscheidung: Das Motorrad bleibt drin.