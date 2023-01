Sowohl in der Altstadt von Halle als auch im Einkaufscenter Nova in Günthersdorf stehen die Game-Stop-Filialen vor dem Aus.

An der Gamestop-Filiale in Halle hängen schon seit Tagen Rabattschilder.

Halle (Saale)/MZ - Die US-Handelskette „Gamestop“ schließt deutschlandweit viele Filialen. Auch die zwei Geschäfte in der halleschen Innenstadt und im Nova in Günthersdorf sind betroffen. An den Schaufensterscheiben in der Altstadt hängen bereits seit mehreren Tagen große Rabattschilder. Der Verkauf soll allerdings noch einige Wochen weitergehen, das bestätigten Mitarbeiter aus beiden Geschäften.