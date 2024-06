In Halle bekommen Loks jetzt pro Jahr eine Million Liter Biosprit. Das spart Diesel und bessert die Ökobilanz auf.

Die Bahn fährt jetzt auch in Halle mit altem Frittenfett

Von McDonalds in den Tank

Halle (Saale)/MZ - Er riecht nicht, rußt kaum und soll die CO2-Bilanz der Cargo-Gütersparte der Bahn weiter aufpolieren: der Bio-Kraftstoff HVO. Am Freitag wurde auf dem Güterbahnhof an der Berliner Straße Ostdeutschlands größte Bio-Tankstelle in Betrieb genommen. Rund eine Million Liter pro Jahr sollen künftig Diesel aus fossilen Brennstoffen ersetzen.