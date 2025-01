Deutsche Glasfaser investiert 13 Millionen Euro in Ausbau in Petersberg und dem Salzatal

Wallwitz/Salzmünde/MZ. - Der Petersberg ist schnell – zumindest was das Internet angeht. Und das ist zum großen Teil der Deutschen Glasfaser zu verdanken, die in den letzten zweieinhalb Jahren zehn der elf Ortsteile eigenwirtschaftlich mit Glasfaser ausgebaut hat. Am Mittwoch wurde der Meilenstein mit einer symbolischen Freigabe gefeiert. Und das nicht nur auf dem Petersberg, sondern auch in der Gemeinde Salzatal.