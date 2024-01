Der Hallenser Thomas Wolf hat gerade seinen zweiten Roman herausgebracht und schreibt bereits an der Fortsetzung. Das lässt er sich auch etwas kosten. Doch reinreden lässt er sich dabei nicht.

Thomas Wolf aus Halle hat gerade seinen zweiten Roman veröffentlicht. Sein erstes Werk wurde bei Thalia in Halle mit einer Leseempfehlung versehen.

Halle (Saale)/MZ - Thomas Wolf hat mit seiner Familie feste Termine vereinbart. Am Freitagabend und am Samstagmorgen nimmt er sich Zeit fürs Schreiben. Dann taucht er ab, wobei Musikhören – speziell Soundtracks, aber auch indianische Trommelmusik – ihm hilft, in Stimmung zu kommen. Wolf sagt: „Das Schreiben macht mich glücklich.“