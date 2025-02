Alexander Vogt fehlt im Stadtrat und ist dennoch das wichtigste Gesprächsthema. Nur nicht bei Bürgermeister Egbert Geier. So reagieren die Fraktionen auf das Wahlergebnis.

Nach OB-Wahl in Halle

Am Mittwoch blieb der Platz von Alexander Vogt im Stadtrat leer.

Halle (Saale)/MZ - Wer wissen will, was Halles Stadträte denken, muss sich auch als Nicht-Raucher zu den qualmenden Kommunalpolitikern vor das Stadthaus oder in den Innenhof stellen. Mittwochnachmittag greifen im Regen nur wenige Räte zu den Glimmstängeln.