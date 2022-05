Helmut Zimmermann vor der Kirche in Langenbogen. Er ist für den Bürgerpreis nominiert.

Langenbogen/MZ - Als Helmut Zimmermann mit 63 Jahren in Rente ging, dachte er sich: „Ich bin fit und da muss man etwas für seine Kommune und die Umgebung tun.“ Das ist nun 22 Jahre her. Helmut Zimmermann ist jetzt 85 Jahre alt und kann auf eine Zeit mit sehr viel ehrenamtlicher Tätigkeit in Langenbogen zurückschauen. In seinem Dorf wird er auch „der gute Geist von Langenbogen“ genannt. Helmut Zimmermann ist Gründungsmitglied und im Vorstand des Fördervereins Barockorgel Langenbogen und Vorsitzender des Gemeindekirchenrats. Auch den Kirchenchor Langenbogen hat er mitgegründet.

In diesen Gremien war und ist er unermüdlich aktiv. „Aber ich bin da nicht allein. Es gibt auch etliche andere, die sich sehr engagieren“, sagt er bescheiden. Ihm ist es also mit zu verdanken, dass viele Fördermittel für verschiedene Projekte in den Ort flossen. Die wertvolle Barockorgel konnte instandgesetzt werden. Seitdem lädt man schon viele Jahre lang jedes Jahr zu einem Programm ein, zu dem nicht nur Besucher aus der eigenen Gemeinde, sondern auch aus Halle und anderen Orten kommen.

Aktiv auch für die Kirchturmuhr

Nach der Coronapause liegt für 2022 wieder der Plan für einen Veranstaltungsreigen vor, der am 10. April mit einem Auftritt des Kabaretts Magdeburger Zwickmühle beginnt. Auch die Erneuerung der Kirchenfenster, der Einbau von Sitzbankheizungen, die geplante Restaurierung der Kirchturmuhr und des Kirchengeläuts gehen auf sein Konto.

Er verteilt Flyer, klebt Veranstaltungsplakate und führt das Gästebuch des Vereins. Er hat in Archiven die Geschichte der Langenbogener Kirche recherchiert und sie für eine Schautafel aufgearbeitet. Er stellt regelmäßig Baubrigaden zusammen, um den Kirchgarten zu pflegen und Reparaturen durchzuführen. „Wir kümmern uns um das gesamte Kirchengelände. Dazu gehört auch das Rasenmähen und im Herbst das Laubharken“, sagt er.

Aufsicht in der Marktkiche Halle

Darüber hinaus ist er nicht nur in der eigenen Kirche aktiv. In der Marktkirche in Halle empfängt er als Aufsichtsdienst Gäste und kann viel über die Geschichte des Gotteshauses erklären. Viele Jahre lang saß er auch für die SPD im Gemeinderat.

Er schreibt Artikel für das Heimatjahrbuch des Saalekreises. Er hält Vorträge in der Bücherei Teutschenthal, zuletzt über Theodor Fontane, und überreicht Jubilaren im Ort und Künstlern, die in der Kirche auftreten, Blumen und Präsente. All seine Aktivitäten aufzuzählen, ist schwer möglich, denn irgendetwas hätte man dann wohl vergessen. Seine Leidenschaft zum Wandern soll jedoch nicht unerwähnt bleiben. „In diesem Jahr wollen wir Ende April auch wieder von Langenbogen zum Brocken wandern. Das ist jetzt das 16. Mal“, erzählt der „gute Geist von Langenbogen“.