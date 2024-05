Leuna/MZ. - Fünf Feste im Jahr, dazu Vermietung, Lesungen, Gymnastik, Malen und die Rommé-Runde — diese Veranstaltungen und vieles mehr im Haus der Begegnung wollen organisiert sein. Helga Gerlach macht dies seit fast vier Jahren ehrenamtlich. Die 72-Jährige ist die ehrenamtliche Vorsitzende des Stadtverbandes Leuna der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und winkt ab: „Ich habe ein tolles Team, das mir dabei hilft.“

Doch von Seiten der Awo hört sich das anders an: „Dank ihres außerordentlichen Engagements werden im Haus in der Kirchgasse attraktive Veranstaltungen angeboten, die das kulturelle Leben in Leuna bereichern und ebenso das soziale Miteinander stärken“, sagt Alexandra Fröb, Pressesprecherin des Awo-Kreisverbandes Halle-Merseburg.

Helga Gerlach organisiert Feste und Veranstaltungen in Leuna mit Liebe

Ob es der Buchautor Jürgen Jankofsky ist oder der Karnevalsverein, um Ausfahrten zu Galerien oder an den Geiseltalsee geht, immer kann Helga Gerlach 25 bis 50 Gäste für die Veranstaltung begeistern. „Der älteste Besucher ist über 90 Jahre alt“, freut sie sich über das Interesse. Mit Liebe organisiert die Rentnerin das Frühstücksbuffet zum Frühlingsfest oder die Tombola zum Frauentag. „Es freut mich, wenn die Besucher beim Rausgehen sagen, dass es toll war“, sagt sie.

Das Händchen für die Organisation eines Vereins und des Hauses der Begegnung liegt ganz offensichtlich in ihrem bewegten Berufsleben: Die Ingenieurin für Werkstofftechnik, Gewerkschaftlerin und spätere Arbeitsdirektorin der Leuna AG hatte beruflich immer viel mit Personalwesen, Organisation und Immobilien zu tun. Als Geschäftsführerin einer Servicegesellschaft steuerte sie den Personalabbau an der Uni Halle, bis zu ihrer Rente 2016 war sie Geschäftsführerin einer Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft in Halle.

Arbeiterwohlfahrt Leuna ist Verwalterin des Hauses in der Kirchgasse

Als 2017 der Umbau der früheren Werkstatt in der Kirchgasse anstand, wurde die Leunaerin und Neu-Rentnerin um Hilfe gefragt. „Damals war ich weder Mitglied in der Awo, noch in der SPD“, sagt sie. Doch die Awo als Verwalter und Pächter des Hauses hatte Fördermittel zum Umbau des Erdgeschosses zur Tagespflege erhalten, was Helga Gerlach gerne begleitete. Der Stadtverband betreibt die Pflege jedoch nicht selbst, sondern die Awo Soziale Dienste GmbH.

Heute gibt es nicht nur die Tagespflege und die Begegnungsräume im ersten Stock der Kirchgasse 7, sondern auch im kleinen Kiosk davor das Lädchen, in dem fünf Ehrenamtliche gebrauchte Kleidung an Menschen mit Bedarf abgeben. Im Keller treffen sich der Malzirkel und die Töpfergruppe in den Kreativräumen und zahlreiche Vereine und Verbände nutzen, ebenso wie Familien, die Möglichkeit der Einmietung. „Das Haus ist offen für alle“, betont Helga Gerlach, „nicht nur für Awo-Mitglieder“. Im Mai gibt es noch einen besonderen Termin: Am 22. Mai, 14 Uhr, lädt Helga Gerlach zu einer Talkrunde ein mit der bisherigen Seniorenbeauftragten der Stadt Leuna, Margit Schmidt, und ihrer Nachfolgerin Edeltraud Schulz.