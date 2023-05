Fans kollabieren in vollen Zügen, Bahnen geräumt: Nach dem begeisternden Konzert von Depeche Mode in Leipzig wurde die Abreise für Tausende Zuschauer zum Alptraum.

Chaos nach Depeche-Mode-Konzert in Leipzig - Kritik an Bahn

Tausende Fans saßen am Hauptbahnhof fest

Sänger David Gahan rockte mit Martin Gore und Band die Bühne wie in alten Zeiten. Das Alter (61) scheint an ihm vorbeigegangen zu sein.

Halle (Saale)/Leipzig/MZ - Der Auftakt der Deutschland-Tournee der britischen Kultband Depeche Mode auf der Festwiese in Leipzig hatte zunächst 70.000 Fans am Freitagabend in Ekstase versetzt. Aus ganz Europa waren Zuschauer angereist, Tausende kamen auch aus Halle, Dessau und Umgebung. Doch sie erlebten nach dem Konzert ein Chaos, weil die Deutsche Bahn keine Sonderzüge einsetzte.