Neue Ausstellung vom Landesamt für Denkmalpflege im Neustadt-Centrum Denkmalschutz oder Abriss? - Halle-Neustadt wieder im Gespräch

Zwischen Platte, Erinnerungen und Architektur: Im Neustadt Centrum will das Landesamt für Denkmalpflege wissen, was Halle-Neustadt ausmacht – und was bleiben soll.