In Halle stehen immer mehr DDR-Wohnblöcke unter Denkmalschutz. Für Großvermieter wie die HWG wird das zu einer Herausforderung. Die Sanierung der Plattenbauten wird immer komplizierter.

Und plötzlich Denkmal - Warum der Schutzstatus für Plattenbauten in Halle für Probleme sorgt

Unter Denkmalschutz: Die Plattenbauten in der oberen Großen Klausstraße in Halle dürfen nicht mehr verändert werden.

Halle (Saale)/MZ. - Sie sind allesamt in Zeiten der späten DDR erbaut und bis heute ziemlich beliebt. Großartig Leerstand gebe es jedenfalls nicht in den Plattenbauten in Halles Innenstadt, weiß Susann Schott.