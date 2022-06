Debatte um neuen Beigeordneten für Halle

Halle (Saale)/ MZ - Halle/MZ - Braucht Halle einen neuen fünften Beigeordneten, der sich um Wirtschaft, Klimaschutz und Digitalisierung kümmert? Die Mehrheit des Hauptausschusses hat diese Frage am Mittwoch mit einem Ja beantwortet. „In der Stadt gibt es immer mehr Aufgaben, die die Verwaltung stemmen muss“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Scholtyssek. Die CDU hat den neuen Beigeordneten gemeinsam mit den Linken beantragt. Eine finale Entscheidung fällt allerdings erst in der Stadtratssitzung am kommenden Mittwoch.

