Debatte in Halle: Wer ist hier transfeindlich?

In Halle ist der Streit über das Thema Transsexualität zuletzt eskaliert. Beteiligte berichten von persönlichen Anfeindungen. Dabei herrscht Einigkeit, dass es Redebedarf gibt.

Die Stura-Mitgleider Felix Stock, Anton Borrmann und Jan Niklas Reiche (von links) im Büro des Studierendenrates am Uni-Platz

Halle (Saale)/MZ - Jan Niklas Reiche hat das Geschehen jenes Juliabends noch vor Augen. „Das war ein unglaublich angsteinflößender Moment“, sagt der Vorsitzende des Studierendenrates (Stura). Reiche und weitere Studierendenvertreter waren spätabends im Stura-Büro am Universitätsplatz in Halle, vor dem eine vermummte Gruppe auftauchte. Als diese Reiche und die anderen durchs Fenster sahen, wurde ein Mittelfinger gezeigt - dann flog ein Pflasterstein durch die Scheibe. So erinnert sich der Vorsitzende.