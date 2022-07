Knatsch um Bürgersteig in Sietzsch Debatte im Saalekreis: Ist das ein Fußweg - oder nicht?

Ein unbefestigter Streifen an der Schulbushaltestelle in Sietzsch wird häufig auch zum Parken genutzt - das sorgt für Unmut. Warum eine Lösung derzeit nicht in Sicht ist.