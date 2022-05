DB sorgt mit neuem Konzept für Bahnmuseum in Halle für Streit

Eine Lok „03 1010“ ist in Halle Publikumsmagnet.

Halle (Saale)/MZ - Im Museum der Deutschen Bahn in Halle stehen Änderungen ins Haus. Der Lokschuppen IV an der Steintorbrücke soll kinder- und familienfreundlicher werden, wie eine Sprecherin der Bahn auf MZ-Anfrage erklärt. Der Fokus soll in Zukunft auf Ausstellungen und Veranstaltungen vor Ort liegen. Bei der „Traditionsgemeinschaft Bw Halle P e. V.“, deren Mitglieder viel ehrenamtliche Arbeit im Lokschuppen leisten, stößt das neue Konzept auf wenig Gegenliebe.