Ihre Meinung ist gefragt Das Zukunftszentrum Deutsche Einheit kommt nach Halle – Was halten Sie davon?

Der Jubel im Ratshof in Halle kannte nach der Entscheidung am Dienstag keine Grenzen. Mit dem Zukunftszentrum Deutsche Einheit kann die Stadt auf eine Millionen-Investitionen, zusätzliche Touristen und die Belebung einer Brache am Riebeckplatz hoffen. Doch wie beurteilen die Hallenser die Entscheidung?