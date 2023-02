Die Entscheidung ist gefallen: Das Zukunftszentrum Deutsche Einheit soll in Halle errichtet werden. Wie Leser den Beschluss einschätzen und was sie sich erhoffen.

Ein großer Aufsteller steht am Riebeckplatz in Halle an der Stelle, wo das neue Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation gebaut werden soll.

Halle (Saale)/DUR/dpa – Das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation soll in Halle errichtet werden. Das gab die Jury am späten Dienstagabend bekannt. Die Stadt setzte sich dabei gegen Frankfurt (Oder) und Leipzig/Plauen sowie Jena und Eisenach durch.

In der Stadt war die Freude nach der Verkündung groß, doch bei den Lesern der Mitteldeutschen Zeitung ruft die Entscheidung gemischte Reaktionen hervor. Ein Meinungsbild:

Neues Zukunftszentrum in Halle als Chance für die Stadt

Das neue Zukunftszentrum in Halle wird zum Teil mit Freude aufgenommen. „Herzlichen Glückwunsch und ein dickes Dankeschön an alle, die für dieses Projekt gearbeitet haben“, schreibt ein User auf Facebook. Hoffnungen ruhen vor allem darauf, dass das Projekt die Wirtschaft in der Stadt ankurbeln könnte:

„Eine Million Besucher pro Jahr und 200 neue Arbeitsplätze hört sich doch nicht so verkehrt an, wenn die Schätzungen stimmen sollten“, heißt es etwa in den Kommentaren. Ein weiterer User sieht in der Entscheidung einen „Jackpot für Halle“.

Kritik am neuen Zukunftszentrum für Deutsche Einheit in Halle

Doch das Projekt stößt auch auf Kritik, vor allem, weil die Hintergründe für viele Menschen offenbar noch unklar sind: „Was soll das werden? […] Ist alles so schwammig beschrieben, dass es wohl nur ein ideologisches Projekt sein kann“, heißt es dazu auf Facebook. Ein anderer User kommentiert: „Da wird für wahnsinnig viel Geld ein riesiges Gebäude gebaut und dadurch wird Deutschland mehr zur Einheit? Glaube, das Geld wäre anderswo deutlich besser investiert.“

Neben den Kosten gibt es aber auch ganz pragmatische Kritik am neuen Zukunftszentrum in Halle: „Schön. Aber wieder ein Parkplatz weg.“

Was ist das Zukunftszentrum Halle und was ändert sich für die Stadt?

Das Zukunftszentrum soll die Leistungen der deutschen Vereinigung würdigen und die Erfahrungen daraus für künftige Umbrüche und Krisen nutzbar machen. Es soll Begegnungs- und Forschungsstelle zugleich sein, Raum bieten für Kultur und lebendige Diskussionen. Laut Halles Bürgermeister Geier solle das Zukunftszentrum als Denkfabrik zu einem Impulsgeber für Deutschland und Europa werden.

Nach einem Architekturwettbewerb soll bis 2028 ein „Gebäude mit einer herausgehobenen modernen Architektur“ für bis zu 200 Millionen Euro am Riebeckplatz in Halle gebaut werden. Für den Betrieb sind 40 Millionen Euro im Jahr vorgesehen. Bis zu eine Million Menschen soll das Zentrum jedes Jahr anziehen.

Das Zentrum ist das größte einzelne Bauprojekt der Bundesregierung in diesem Jahrzehnt.