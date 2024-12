Theater Quartier feiert 7. Geburtstag Das verflixte siebte Jahr des WUK-Theaters in Halle

Erst brachten Einbrüchen das Theater in Existenznot, dann kamen so viele Besucher wie nie ins Haus. 2024 war viel los beim WUK Theater Quartier am Holzplatz. Nun wird gefeiert.