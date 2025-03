Die Magnetresonanztomographie bietet Medizinern wichtige Einblicke in den Körper des Patienten. Am Universitätsklinikum Halle gibt es nun das weltweit erste Gerät für Kleinkinder und Babys. Wie es funktioniert.

Halle/Magdeburg/Mz. - Mit Begriffen wie „Weltneuheit“ sollte man vorsichtig umgehen. Doch das, was es nun am Universitätsklinikum in Halle (UKH) gibt, ist tatsächlich bislang in Krankenhäusern rund um den Globus einmalig: Es handelt sich um das erste MRT-Gerät, das speziell für Babys und Kleinkinder entwickelt und installiert wurde. Am Dienstag wurde es der Öffentlichkeit präsentiert. Wissenschaftsredakteur Matthias Müller fasst dazu die wichtigsten Punkte zusammen und erklärt, was das Familien und ihren Kindern bringt.